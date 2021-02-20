مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران

وقال التلفزيون الإيراني إن "المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، ومندوب إيران لدى الوكالات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، كان في استقبال غروسي عقب وصوله إلى طهران".



ومن المقرر أن يلتقي غروسي يوم غد الأحد مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وتأتي زيارة غروسي إلى طهران بطلب من الأخيرة مع قرب وقف العمل تنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات التفتيش المفاجئة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأشارت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وكاظم غريب آبادي مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان في استقبال غروسي.



وقال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، "إنه في لقاء الغد مع غروسي، ستتم مناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات والتعاون بين الجانبين".



وأضاف صالحي: "بعد الإعلان عن تنفيذ المادة السادسة من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن وقف الإشراف الإضافي وتقديم خطاب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب غروسي زيارة عاجلة لايران ولقاء معي، ووافقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هذه الرحلة بالنظر إلى تفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها غروسي إلى طهران، وكان قد زار إيران في 24 أغسطس/آب الماضي، والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني.



وفقًا لقانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لن تسمح الحكومة الإيرانية بعد الآن لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في غضون ثلاثة أيام مع تعليق البروتوكول الإضافي.



وقبل زيارته لطهران ليلة الجمعة، وصف غروسي الهدف من زيارته إلى إيران هي إجراء المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين بأنها محاولة لإيجاد حل مشترك بين الالتزامات الدولية والقانون الإيراني من شأنه أن يسمح للمجتمع الدولي بالسيطرة على الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.