الصفحة الرئيسية
0
الأحد 21 شباط 2021 ساعة 00:12

عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة

عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
وأوضح عراقجي في مقابلة تلفزيونية، إن "الجمهورية الإسلامية لو كانت تريد التفاوض بشأن المنظومة الصاورخية وقضايا المنطقة لقامت بفعل ذلك ودخلت في مفاوضات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

وشدد عراقجي وهو كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني على أن "ما لم يستطع ترامب فرضه على طهران مع استمرار سياسة الضغط الأقصى لا يستطيع بايدن فرضه من خلال المفاوضات".

وتابع عراقجي "لن نتفاوض الآن ولا في المستقبل أن نتفاوض بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة بأي شكل من الأشكال، وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، فلن ننفذ إلا القرار الحالي".

وفيما يتعلق بوقف العمل في البروتوكول الإضافي من قبل إيران، أشار عراقجي إن "وقف العمل بهذا القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني لا يعني الإنسحاب من الاتفاق النووي"، مبيناً إنه "مع تطبيق هذا القانون الثلاثاء المقبل سيتم الحد من عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسبة 30 بالمئة".

وتابع نائب وزير الخارجية الإيراني إن "بلاده تدرس المقترح الارووبي بعقد اجتماع لمجموعة 4+1 بمشاركة واشنطن وطهران".

وأضاف "على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات، وإذا فعلوا ذلك سنعود الى الاتفاق، ولكن شرط أن تشمل جميع العقوبات المتعلق بالملف النووي، وعقوبات ترامب الجديدة والعقوبات التي تغيرت عناوينها فقط على ما يبدو".
رقم : 917467
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
20 شباط 2021
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
20 شباط 2021
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
20 شباط 2021
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
20 شباط 2021
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
20 شباط 2021
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
المراسلة معصومة فروزان
20 شباط 2021
السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات
السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات
19 شباط 2021
نائب وزير الإعلام اليمني: الإرهاب جزء من جوهر النظام السعودي والإماراتي
نائب وزير الإعلام اليمني: الإرهاب جزء من جوهر النظام السعودي والإماراتي
المراسلة معصومة فروزان
19 شباط 2021
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
19 شباط 2021
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
19 شباط 2021
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
19 شباط 2021
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
19 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شرط الجمهورية الاسلامية بشأن الاتفاق النووي إلغاء الحظر والتحقق العملي
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية