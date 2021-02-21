عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة

وأوضح عراقجي في مقابلة تلفزيونية، إن "الجمهورية الإسلامية لو كانت تريد التفاوض بشأن المنظومة الصاورخية وقضايا المنطقة لقامت بفعل ذلك ودخلت في مفاوضات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".



وشدد عراقجي وهو كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني على أن "ما لم يستطع ترامب فرضه على طهران مع استمرار سياسة الضغط الأقصى لا يستطيع بايدن فرضه من خلال المفاوضات".



وتابع عراقجي "لن نتفاوض الآن ولا في المستقبل أن نتفاوض بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة بأي شكل من الأشكال، وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، فلن ننفذ إلا القرار الحالي".



وفيما يتعلق بوقف العمل في البروتوكول الإضافي من قبل إيران، أشار عراقجي إن "وقف العمل بهذا القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني لا يعني الإنسحاب من الاتفاق النووي"، مبيناً إنه "مع تطبيق هذا القانون الثلاثاء المقبل سيتم الحد من عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسبة 30 بالمئة".



وتابع نائب وزير الخارجية الإيراني إن "بلاده تدرس المقترح الارووبي بعقد اجتماع لمجموعة 4+1 بمشاركة واشنطن وطهران".



وأضاف "على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات، وإذا فعلوا ذلك سنعود الى الاتفاق، ولكن شرط أن تشمل جميع العقوبات المتعلق بالملف النووي، وعقوبات ترامب الجديدة والعقوبات التي تغيرت عناوينها فقط على ما يبدو".