الصفحة الرئيسية
0
الأحد 21 شباط 2021 ساعة 09:05

لينا الهذلول: ابن سلمان ليس مصلحا ويحاول كسب شرعية الغرب

لينا الهذلول: ابن سلمان ليس مصلحا ويحاول كسب شرعية الغرب
وأضافت الهذلول في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ما هو أسوأ أن السعوديين لا يعرفون حتى أين الخطوط الحمراء، مشددة على أن المرأة السعودية ليست أفضل حالا في ظل ابن سلمان.

وتابعت أن "كل ما يسمى بالإصلاحات التي قام بها ابن سلمان، هدفها كسب شرعية الغرب، والتظاهر بأنه مصلح، ولكن لم تتحسن حقوق المرأة في السعودية وبقيت كما هي"، مشيرة إلى أن ابن سلمان كان محميا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتطرقت إلى تصريحات ترامب التي قال فيها إنه "أنقذ محمد بن سلمان"، معتبرة أنه "من الجيد أن الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" يضع حقوق الإنسان في صميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية"، حسب تعبيرها.

وأكدت أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية لم يتغير مع إطلاق سراح لجين، وعلينا التأكيد على حقيقة أنه تم الإفراج عنها لكنها ليست حرة"، منوهة إلى وجود ألف معتقل سياسي آخر في المملكة.

وأردفت بقولها: "يتعين علينا الضغط من أجل إطلاق سراح النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين، من أجل أن يكون مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السعودية أفضل، وألا ينتهك ابن سلمان حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".
مصدر : وكالات
رقم : 917503
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
21 شباط 2021
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
21 شباط 2021
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
21 شباط 2021
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
20 شباط 2021
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
20 شباط 2021
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
20 شباط 2021
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
20 شباط 2021
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
20 شباط 2021
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
المراسلة معصومة فروزان
20 شباط 2021
السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات
السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات
19 شباط 2021
نائب وزير الإعلام اليمني: الإرهاب جزء من جوهر النظام السعودي والإماراتي
نائب وزير الإعلام اليمني: الإرهاب جزء من جوهر النظام السعودي والإماراتي
المراسلة معصومة فروزان
19 شباط 2021
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
19 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
شرط الجمهورية الاسلامية بشأن الاتفاق النووي إلغاء الحظر والتحقق العملي