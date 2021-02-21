لينا الهذلول: ابن سلمان ليس مصلحا ويحاول كسب شرعية الغرب

وأضافت الهذلول في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ما هو أسوأ أن السعوديين لا يعرفون حتى أين الخطوط الحمراء، مشددة على أن المرأة السعودية ليست أفضل حالا في ظل ابن سلمان.



وتابعت أن "كل ما يسمى بالإصلاحات التي قام بها ابن سلمان، هدفها كسب شرعية الغرب، والتظاهر بأنه مصلح، ولكن لم تتحسن حقوق المرأة في السعودية وبقيت كما هي"، مشيرة إلى أن ابن سلمان كان محميا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وتطرقت إلى تصريحات ترامب التي قال فيها إنه "أنقذ محمد بن سلمان"، معتبرة أنه "من الجيد أن الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" يضع حقوق الإنسان في صميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية"، حسب تعبيرها.



وأكدت أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية لم يتغير مع إطلاق سراح لجين، وعلينا التأكيد على حقيقة أنه تم الإفراج عنها لكنها ليست حرة"، منوهة إلى وجود ألف معتقل سياسي آخر في المملكة.



وأردفت بقولها: "يتعين علينا الضغط من أجل إطلاق سراح النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين، من أجل أن يكون مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السعودية أفضل، وألا ينتهك ابن سلمان حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".