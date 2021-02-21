الحشد الشعبي يلقي القبض على ارهابي في تلعفر

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات أمنية دقيقة عن تواجد احد عناصر داعـش الارهابـي في قضاء تلعفر، حيث قامت القوة بالقاء القبص عليه وفق المادة 4 إرهاب".