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الأحد 21 شباط 2021 ساعة 09:09
الحشد الشعبي يلقي القبض على ارهابي في تلعفر
وذكر اعلام الحشد في بيان ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات أمنية دقيقة عن تواجد احد عناصر داعـش الارهابـي في قضاء تلعفر، حيث قامت القوة بالقاء القبص عليه وفق المادة 4 إرهاب".
مصدر :
وكالات
رقم :
917504
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