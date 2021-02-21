الاطاحة باحد عناصر 'ولاية كركوك' يروم استهداف المدنيين العزل

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان انه" بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ورد الفعل السريع تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق للمديرية من الاطاحة باحد الارهابيين العاملين ضمن المفارز العسكرية لما يسمى "ولاية كركوك" بعد استدراجه لكمين محكم في احدى مناطق المحافظة".



واضافت انه" احد العناصر الناشطة في تقديم الدعم اللوجستي لمضافات "الدواعش" وكان يروم القيام باعمال ارهابية تستهدف المدنيين العزل، كما يعد واحدا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".