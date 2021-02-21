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الأحد 21 شباط 2021 ساعة 09:22
وول ستريت جورنال..

هجمات جوية يمنية تلاحق العائلة الحاكمة السعودية

هجمات جوية يمنية تلاحق العائلة الحاكمة السعودية
يأتي ذلك وسط حراك امريكي لتعزيز الدفاعات السعودية في ظل الضغوط للخروج من اليمن وسط مخاوف من تعرض المملكة لمزيد من الهجمات الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجوما بطائرة مسيرة خرقت قبل نحو شهر الدفاعات الجوية لتحالف العدوان السعودي في العاصمة الرياض وتمكنت من تنفيذ هجوم استهدف قصر اليمامة، ابرز القصور الملكية في السعودية، مشيرة إلى أن الطائرة الحقت اضرار كبيرة بالبوابة الامامية للقصر. كما طال هجوم اخر مخيم صحراوي تتخذه العائلة المالكة كمخبأ من الهجمات الجوية، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين.

و اعتبرت الصحيفة وقوع هذه الهجمات التي وصفتها بـ”الدقيقة” فشلاً في الدفاعات السعودية التي تعتمد على منظومات دفاعية مختلفة، وأنها تدفع السعودية لشراء المزيد من المنظومات كي تتكامل راداراتها.

وكثف انصارالله مؤخرا هجماتهم على السعودية ردا على العدوان والحصار المستمرين على الشعب اليمني، وان تصاعد هذه الهجمات مع زيادة في دقتها وفاعليتها يضع السعودية امام هزيمة نكراء بعد 6 سنوات من الحرب والحصار على اليمن.
رقم : 917512
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