ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات

وأوضح ظريف في مقابلة صحافية، إن "إيران لا تريد تضعيف العلاقات بين طرفي الاطلسي وعلى اوروبا ان تطالب الادارة الاميركية احترام سياساتها"، مشدداً على أن "الصين وروسيا دول صديقة وإن أمريكا في عهد ترامب فرضت العقوبات على الكثير من شركاتها".



وأشار ظريف إلى وجود أكثر من 120 شخصية صينية وشركات صينية وروسية تواجه اليوم العقوبات، منوهاً إن "التعويض سيكون في صلب المحادثات بعد أن تعود أمريكا إلى الإتفاق النووي".



وتابع "خسرنا تريليون دولار بشكل مباشر وغير مباشر بسبب الحظر لذلك فان إيران ستطالب بالتعويض وبشكل عملي، والمشكلة هي أن بايدن يواصل سياسة ترامب بمنع إيران من شراء الادوية والاغذية".



وحمل وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأمريكية وبايدن ووزير خارجيته مسؤولية موت الإيرانيين جراء الإصابة بفيروس كورونا ومنع وصول اللقاحات إلى إيران.



وبين ظريف "وفقا للقانون البرلماني فإننا سنواصل سياساتنا ونرفع من مستوى التخصيب والآن نمتلك 4 الآف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وخلال شهرين سنقوم بتخصيب بنسبة اكثر من 20 بالمئة".



وقال ظريف "هناك تسريبات في المعلومات وإن إيران تطالب بالحفاظ على السرية، والوكالة الدولية الذرية لديها تعهد لجميع الاعضاء بمراعات السرية"، مبيناً إن "إسرائيل أثارت أموراً كانت بعيدة عن مسؤوليات الشهيد والعالم النووي محسن فخري زاده".



وشدد ظريف على أن "سياسات أمريكا لم تتغير بعد وصوله بايدن إلى البيت الأبيض، وقد شاهدنا 7 رؤساء أمريكان وإن المشكلة هي ان واشنطن اعتادت على فرض الحظر الاقتصادي لكن هذه السياسة لا تنطلي على إيران".



وأضاف "سننفذ حقوقنا وبدانا باتخاذ بعض الاجراءات وان البرلمان اعطانا الحق في ذلك، وعندنا فتوى بتحريم امتلاك وصناعة الاسلحة النووية"، منوهاً إن "إسرائيل تقوم بتوسيع مفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد في المنطقة لصناعة القنابل النووية لكن لم نشاهد اي قلق من الجانب الاوروبي".



