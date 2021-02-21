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الأحد 21 شباط 2021 ساعة 19:23

مستجدات المباحثات الايرانية مع الوكالة الدولية الذرية

مستجدات المباحثات الايرانية مع الوكالة الدولية الذرية
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد وصل طهران مساء السبت لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين حول التعاون بين الجانبين.

وقد التقى في وقت سابق اليوم الاحد بطهران رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.

وأكد مندوب إيران الدائم في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا محادثات مثمرة على أساس الاحترام المتبادل، فيما انتقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف تسريب المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني، مطالبا الوكالة بالحفاظ على السرية.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد صرح في لقاء متلفز، بان غروسي عبر عن رغبته بزيارة طهران لإقامة نوع جديد من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الوضع الجديد.

ولفت الى ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية لا صلة لها بقرار ايران بوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي والذي ستنفذه على اي حال.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران منذ توليه منصبه العام الماضي.

المباحثات المثمرة أجراها غروسي مع المسؤولين الإيرانيين لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، معلنا أن زيارته لطهران تهدف للتوصل إلى حل مقبول لإعلان إيران وقف الإجراءات الطوعية، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها لتقليص عمل المفتشين في حال عدم رفع واشنطن الحظر المفروض عليها.

وكان وزير الخارجية الإيراني انتقد تسريب المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني، مطالبا الوكالة بالحفاظ على السرية.

وقال محمد جواد ظريف في حديث لقناة "برس تي في" الايرانية، إن: "موضوع تسريبات المعلومات ومواضيع أخرى نوقشت مع مدير الوكالة رافاييل غروسي.. وهنا لابد من التأكيد على أن إيران لن تسمح بأخذ أشرطة الكاميرات المتعلقة بالبرنامج النووي كما لابد من الإشارة إلى أن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ اعتبارا من الثلاثاء لايعني التخلي عن الاتفاق النووي."

وأكد ظريف من جهة أخرى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقدم أكثر من الادعاءات وأن سياسات إدارته لم تتغير بشيء عن الإدارة السابقة، مشددا على أن واشنطن لن تكون قادرة على الانضمام إلى الاتفاق النووي مجددا ما لم ترفع كامل الحظر عن إيران.

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد من جهته على أن طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية دون أن يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأكد عراقجي أن إيران لن تتفاوض على قدراتها الصاروخية ودورها الإقليمي في المنطقة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران منذ توليه منصبه العام الماضي.
رقم : 917602
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