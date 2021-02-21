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الأحد 21 شباط 2021 ساعة 20:40
روحاني: رفع الحظر عن إيران مطلب قانوني وسنعود حين يعودون
وقال روحاني: رفع الحظر عن إيران مطلب قانوني وسنعود حينها إلى تنفيذ كامل تعهداتنا في الاتفاق النووي وفق مبدأ "العمل مقابل العمل".
واعلن الرئيس روحاني دعم إيران لتركيا في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
917603
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