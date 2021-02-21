روحاني: رفع الحظر عن إيران مطلب قانوني وسنعود حين يعودون

اسلام تايمز (ايران) - قال الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ان السبيل الوحيد لمواجهة الأحادية الأميركية هو اتحاد الدول التي طالتها العقوبات غير المشروعة.