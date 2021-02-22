الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 00:42

الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها

الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
لكن جروسي قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ”إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة“.

وأضاف غروسي بعد العودة من زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن كيفية قيام وكالته بعملها في ظل خطة إيران تقليص تعاونها اعتبارا من 23 فبراير شباط: ”ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق ومفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن“.‎

وتابع غروسي: ”ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق.. هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر“.

وكان غروسي قد وصل مساء أمس السبت الى إيران، عشية انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، بعد أن انسحبت بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع بين الجمهورية الإسلامية والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.
رقم : 917642
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
22 شباط 2021
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
21 شباط 2021
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
21 شباط 2021
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
21 شباط 2021
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
21 شباط 2021
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
21 شباط 2021
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة يصل طهران
20 شباط 2021
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
لا عودة لمفاوضات اورو اميركية مسوِّفة
20 شباط 2021
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد
20 شباط 2021
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد
20 شباط 2021
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
بايدن وضريبة السير على نهج المعتوه ترامب
20 شباط 2021
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
السعودية والإمارات يدفعان بإتجاه تأجيج الأوضاع في تونس
المراسلة معصومة فروزان
20 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
شرط الجمهورية الاسلامية بشأن الاتفاق النووي إلغاء الحظر والتحقق العملي