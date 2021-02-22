طهران تنفي وجود حوار مباشر مع واشنطن

وقال خطيب زاده في تصريحات للتلفزيون الإيراني، رداً على ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بشأن وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن بشان معتقلين أمريكيين "لا يوجد حوار مباشر مع واشنطن".



وأضاف "هذا الخبر في الأساس غير صحيح كما ورد، ولم يكن هناك حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة في هذا الصدد وفي حالات أخرى".



وتابع الدبلوماسي الإيراني "بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، وردت بعض الرسائل من السفارة السويسرية في طهران بصفتها وصيًا للمصالح الأمريكية في إيران، وكذلك بعض وزراء الخارجية حول استعدادهم لمتابعة هذه القضية، وقد أعلنا من خلال نفس الشيء أن لدينا الأولوية لإطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، ومستعدون للإفراج عن جميع سجناءنا في الولايات المتحدة".



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال قي وقت سابق إن "واشنطن بدأت اتصالات مع طهران بشأن أميركيين تحتجزهم لديها".



وقال جيك سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران "إذا عادت إيران إلى الامتثال بالتزاماتها، مضيفاً "واشنطن ليست في عزلة بل إيران هي التي تعيش العزلة حيث لم تجب على الدعوة للتفاوض".