المرتضى يحمل قوى العدوان مسؤولية فشل مفاوضات الأردن

وقال المرتضى إن جولة المفاوضات في الأردن افشلت عن قصد من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم، عبر اشتراطات وإدراج أسماء خارج الاتفاق ، بالإضافة إلى أسماء أسرى هم غير موجودين لدى الجيش واللجان الشعبية .



وأعلن المرتضى أن مفاوضات عمان بشأن ملف الأسرى انتهت دون إحراز أي تقدم بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقتهم.



وأضاف المرتضى "حاولنا بكل الطرق إنجاح مفاوضات عمان وقدمنا عددًا من المقترحات المنصفة لتجاوز الخلافات لكن دون جدوى".



وأوضح أنهُ خلال جولة عمّان الطرف الآخر حاول القفز على ما تم الاتفاق عليه سابقا بوضع اشتراطات جديدة خارج الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاختلاف الذي ساد حتى التفاهمات بين وفد الطرف الاخر كان سبباً رئيسياً في فشل هذه الجولة.



ولفت المرتضى إلى أن الأطراف التي شاركت في المفاوضات هي حزب الاصلاح وممثل عن جبهات الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية وممثلين عن السعودية.



وتابع قائلًا إن "دور الأمم المتحدة لم يرق للمستوى المطلوب وكان اسلوب المداراة للطرف الآخر هو السائد خلال مدة المفاوضات".



وأكد المرتضى أن موقف السعودية سيء جدا وتتحمل النسبة الأكبر من مسؤولية فشل هذه الجولة.



وأردف قائلًا "طالبنا قوى العدوان بإطلاق سراح المختطفة "سميرة مارش" وسائر النساء التي تم اختطافهن في مارب، وابلغناهم استعدادنا مقايضتهن بأسرى موجودين لدينا لكن الطرف الآخر رفض.



وأضاف "عرضنا عملية تبادل بأسرى يمنيين وسودانيين تم أسرهم في جبهات الحدود فرفضوا إلا بعد إطلاق سراح الأسرى السعوديين.



وأكد أن مزايدة أطراف العدوان بإنسانية ملف الأسرى ما هي إلا شعارات لا تتجاوز صفحات الإعلام.