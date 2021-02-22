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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 09:23

العراق.. العمليات المشتركة تنفي أرقام قوات الناتو الإضافية

العراق.. العمليات المشتركة تنفي أرقام قوات الناتو الإضافية
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن قوات الناتو تختص بتدريب القوات العراقية والأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة.

وأضاف الخفاجي أن الحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه"، مؤكداً أن "التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد أعلن ،قبل أيام، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

واعتبرت اوساط عراقية بانه اعادة احتلال اميركية غربية تحت مظلة دولية.

وتراود العراقيين شكوك حول اهداف تلك الخطوة الاطلسية في وقت لا زالت فيه قرارات البرلمان العراقي القاضية باخراج القوات الاجنبية تراوح مكانها دونما تطبيق عملي.
رقم : 917686
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