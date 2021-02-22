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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 09:48

شرطة محافظة النجف الأشرف تعلن فرض الحظر الجزئي

شرطة محافظة النجف الأشرف تعلن فرض الحظر الجزئي
وذكر بيان للقيادة ،اليوم الاثنين، انه سيتم رفع الحظر من الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة العاشرة مساءً حسب قرار خلية الازمة ويسمح بحرية التنقل والحركة في عموم المحافظة عدا بعض الاستثناءات.

واضاف البيان انه سيتم الاستمرار بمنع التجمعات وغلق القاعات الخاصة بالمناسبات والمساجد عدا وقت الصلاة فقط وكذلك المولات والكافيهات وغيرها من الفعاليات التي تحتوي على تجمعات كبيرة، مؤكدا ان عمل المطاعم سيكون بنظام الدلفري فقط .

واشار البيان الى الاستمرار بكل الإجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم وضوابط التنقل بالعجلات والتباعد الاجتماعي وغيرها، مبينا ان حظر التجوال الجزئي سيطبق من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا وفي هذا الوقت تمنع كل اشكال الحركة .
مصدر : وكالات
رقم : 917692
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