الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 10:36

طهران: لن نسمح للوكالة الذرية بعمليات التفتيش خارج اتفاق الضمانات

طهران: لن نسمح للوكالة الذرية بعمليات التفتيش خارج اتفاق الضمانات
وقال غريب آبادي ،في تصريح للصحفيين أمس الاحد: ان التنفيذ الكامل للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هاجس جاد للدولة ولا يحق لاحد التنازل عنه.

واضاف غريب آبادي: سوف لن يكون هنالك اي تمديد للمهلة المحددة (يوم 23 شباط/فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي) ولن تُمنح الوكالة اي امكانية للوصول (الى المنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات.

واضاف في تصريحه الذي شرح فيه نتائج محادثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع المسؤولين الايرانيين في طهران: ان الوكالة اكدت في هذه المحادثات على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الصادر عن مجلس الشورى مثلما ورد في البيان (المشترك) الصادر.

وتابع غريب آبادي: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

واضاف: ان المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. وان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

وقال: انه وبسبب اعتبارات امنية وضرورة الابقاء على سرية المنشآت الرئيسية الايرانية، فان ملحق البيان الذي يتضمن قائمة باسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.

وكان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات اكثر في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون مكلفة بعد شهرين من اصدار القانون، بناء على البندين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وقف عمليات الوصول (للمنشآت النووية الايرانية) للمراقبة وعمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

وحددت ايران يوم 23 شباط حسب لقانون الصادر لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.
مصدر : وكالات
رقم : 917703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
22 شباط 2021
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
22 شباط 2021
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
زهراء احمد- اسلام تايمز
22 شباط 2021
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
22 شباط 2021
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
22 شباط 2021
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
22 شباط 2021
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
21 شباط 2021
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
21 شباط 2021
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
21 شباط 2021
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية
21 شباط 2021
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة
21 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟