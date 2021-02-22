استطلاع: 46% من الناخبين الجمهوريين سينضمون لـ‘‘حزب ترامب‘‘ بحال تأسيسه

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة USA Today وجامعة سوفولك، أيد 46% من الناخبين الجمهوريين فكرة إنشاء "حزب ترامب"، وأعربوا عن استعدادهم للانضمام إليه بعد ترك الحزب الجمهوري، فيما لم يوافق 27% على ذلك، ولم يتخذ الباقون قرارا بهذا الشأن.



وأيد 59% من الناخبين الجمهوريين مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 وأبدى 76% منهم استعدادهم للتصويت له.



وقال 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع إن إجراءات عزل ترامب كان لها تأثير سلبي على رأيهم بشأن الرئيس الأمريكي السابق، بينما قال 42% أن موقفهم قد تحسن تجاهه بعد إجراءات عزله.



وتم إجراء هذا الاستطلاع من 15 إلى 19 فبراير عبر الهاتف، وشارك فيه ألف شخص صوتوا لترامب في انتخابات نوفمبر.