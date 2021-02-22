وزير الخارجية العراقي يصل الى السعودية

وقال الصحاف في إفادة صحافية إنه "سيبحث الجانبان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لإستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".



وأضاف الصحاف "سيتطرق الوزيران لأهمية إعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وإنعكاساتها على المصالح المشتركة".



وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة لم يعلن عنها سابقا.



وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن "الغانمي وصل المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من قادة الوزارة"، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.