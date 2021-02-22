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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 12:31

العراق.. اعتقال ارهابيين خطيرين ينتمون لـ‘‘داعش‘‘

العراق.. اعتقال ارهابيين خطيرين ينتمون لـ‘‘داعش‘‘
وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على فيسبوك: تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية وبجهد استخباري دقيق ومتميز من إلقاء القبض على اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك.

وأكدت الداخلية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على أحد إرهابي تنظيم "داعش" كان يعمل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال كمين محكم في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على إرهابي في صفوف "داعش" كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند"، مبينة ان العملية تمت من خلال تنفيذ واجب السيطرات المفاجئة في منطقة حي ١٧ تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم الإرهابي في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.
رقم : 917719
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