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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 12:34

وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش

وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وقبل يومين، أفيد عن دخول النقاش العناية المشددة في إحدى مستشفيات بيروت بعد اصابته بالفيروس.

وانيس النقاش محلل سياسي ومنسّق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وولد أنيس النقاش في بيروت عام 1951، التحق بصفوف حركة فتح عام 1968 وتسلم فيها عدة مناصب.

انضم إلى العمل الطلابي والعمل التنظيمي اللبناني. تولى بعض المسؤوليات الأمنية في الأرض المحتلة ولبنان وأوروبا، وكان له دور هام في التنسيق بين قيادة الثورة الفلسطينية وقيادة الثورة الإيرانية.

كان أول من أطلق تشكيلات المقاومة في جنوب لبنان بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1978، عاصر أسرار وخفايا الحرب الأهلية اللبنانية وكشف الكثير منها.
مصدر : وكالات
رقم : 917720
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