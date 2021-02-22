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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 13:10

إيران.. افتتاح خط أنابيب بطول 1000 كم لنقل المشتقات النفطية

إيران.. افتتاح خط أنابيب بطول 1000 كم لنقل المشتقات النفطية
ويشمل خط الانابيب نقل المشتقات من مصفاة "شازند" من اراك (وسط) الى طهران وعدة مناطق تصل الى شمال غرب البلاد.

ويشمل خط الانابيب 3 خطوط فرعية وهي " شازند – قم – ري" و " نائين – كاشان – ري" و" تبريز – خوي – أرومية".

وتبلغ الطاقة التمريرية لخط " شازند – قم – ري ( بمحافظة طهران)" 300 الف برميل يوميا، وتم انشاؤه باستثمارات بلغت 2.5 تريليون ريال ( يعادل 80 مليون دولار) وتولى مقر خاتم الانبياء للبناء والاعمار أعمال المقاولة.

أما خط " نائين – كاشان – ري" فينقل مشتقات مصفاة " ستارة خليج فارس" ببندرعباس (جنوب) مرورا بنائين وكاشان وصولا الى ري بمحافظة طهران، حيث تبلغ طاقته التمريرية 204 الاف برميل يوميا، وحجم الاستثمارات الموظفة في المشروع سجلت 4.5 تريليون ريال و84 مليون يورو ( اجمالا يعادل 245 مليون دولار).

واخيرا خط " تبريز – خوي – أرومية" في شمال غرب البلاد، وينقل البولي اثيلين من تبريز الى أرومية بطول 220 كم عبر بحيرة أرومية، بطاقة تمريرية 60 الف برميل يوميا وباستثمارات 1.5 تريليون ريال و14 مليون يورو (اجمالا يعادل 70 مليون دولار).
رقم : 917724
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