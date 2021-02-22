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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 13:15

إتفاق بين إيران وكوريا الجنوبية بشأن الأموال المجمدة

إتفاق بين إيران وكوريا الجنوبية بشأن الأموال المجمدة
ونقل دائرة العلاقات العامة والإعلام للبنك المركزي الإيراني، عن همتي قوله، إنه "اتفق مع سفير ‎كوريا الجنوبية لدى ‎طهران، يو تشانغ هيان، في اجتماع عقد بناء على طلب سفارة ‎كوريا الجنوبية على كيفية تحويل جزء من الموارد المصرفية الإيرانية المحتجزة في ‎كوريا الجنوبية".

وأشار همتي إلى إنه "تم في هذا الاجتماع التوصل إلى الاتفاقات اللازمة فيما يتعلق بنقل الموارد إلى الوجهات المقصودة وتم الإعلان عن قرارات البنك المركزي بشأن حجم الموارد المحولة والبنك المقصودة وتم تسليم ذلك إلى كوريا الجنوبية".

وأوضح همتي إن "إيران ترحب بالتغيير في نهج كوريا الجنوبية وزيادة التعاون، لكن الملاحقات القانونية للبنك المركزي الإيراني للمطالبة بتعويضات سيظل قائماً بسبب عدم تعاون البنوك الكورية في السنوات الأخيرة، ويجب على الجانب الكوري بذل جهود كبيرة للقضاء على هذا السجل السلبي".

من جهته، قال سفير كوريا الجنوبية في طهران يوتشانغ هيان، إن "بلاده مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الموارد المصرفية الإيرانية الموجودة في ‎كوريا الجنوبية".

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قال في وقت سابق إن أموال بلاده المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية تبلغ 7 مليار دولار، فيما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إن "إجمالي ديون كوريا الجنوبية لإيران 9 مليارات دولار و 200 مليون دولار".

وفي آب/أغسطس الماضي، شهدت العلاقات بين طهران وسيول توتراً بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وهدد العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية برفع شكوى في المحافل الدولية.
رقم : 917725
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