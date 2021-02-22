الحوثي: إفشال ملف الأسرى يؤكد عدم جدية العدوان في إيجاد الحلول

اسلام تايمز (اليمن) - قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ،في تغريدة له على تويتر، إن إفشال تحالف العدوان السعودي إنجاز عملية التبادل في ملف الأسرى، يبعث رسالة بعدم الجدية في الحلول.