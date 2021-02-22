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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 14:30
الحوثي: إفشال ملف الأسرى يؤكد عدم جدية العدوان في إيجاد الحلول
وأضاف الحوثي أن دعوات السلام التي تطلق من قبل تحالف العدوان لم يترافق معها برامج عملية ولا حلول واقعية.
ولفت إلى أن تعثر المفاوضات حول الأسرى بالعاصمة الأردنية عمان يعد دليلاً على عدم الجدية لوضع حد للمأساة اليمنية وإيقاف العدوان وتداعياته وآثاره.
مصدر :
وكالات
رقم :
917734
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