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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 14:32

الحشد الشعبي يكشف معادلة أمنية جديدة في الطارمية

الحشد الشعبي يكشف معادلة أمنية جديدة في الطارمية
وقال الفياض في تصريح لموقع الحشد الشعبي خلال زياته لقضاء الطارمية: إن معادلة أمنية جديدة أُسست، اليوم، في قضاء الطارمية بتصدي أبناء القضاء بإسناد الحشد الشعبي والقوات الأمنية لفلول عصابات "داعش" الإرهابية، مبيناً أن "كبار مسؤولي هيئة الحشد الشعبي حضروا كل حسب اختصاصه لتقديم العون والإسناد.

وأضاف، أنه سيكون لهذه الزيارة الأثر الحاسم في تطوير مهام فوج الطارمية في التصدي للإرهاب، مؤكداً أن أهالي الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية حيث أن العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات.

وأكد الفياض أنه تم الإيعاز بمضاعفة عدد فوج الطارمية وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى.

وبوقت سابق، قال الفياض، ان عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا ولن نسمح للعابثين بتعكير صفو الأمن والاستقرار في المدن.
مصدر : وكالات
رقم : 917736
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