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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 14:57

الشيخ جنتي: الهيمنة الأمريكية إلى أفول

الشيخ جنتي: الهيمنة الأمريكية إلى أفول
حضر أعضاء مجلس خبراء القيادة الايراني في مبنى المجلس لعقد الاجتماع الثامن من الدورة الخامسة، وخلال كلمة الافتتاح اشاد رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد جنتي بمكانة الفريق الشهيد قاسم سليماني، وقال إنه كما تركت واقعة استشهاد الإمام الحسين (ع) في كربلاء جروحا لم تندمل، كذلك جريمة اغتيال سليماني لا تنسى، ونأمل في أن نرى كيفية الثأر لدمه الزكي.

وأكد رئيس مجلس خبراء القيادة: سوف ننتقم ونثأر لدم الشهيد سليماني، وعلينا جميعا أن نقتدي بهذا الشهيد، وننتهج طريقه، وهذا امر مهم، وأنا مازلت أغبطه لحصوله على تلك المكانة الرفيعة بعد استشهاده اكثر مما كان عليه في حياته.

ولدى تطرقه للضربة الفريدة التي وجهت لقاعدة عين الأسد، قال آية الله جنتي، لقد شهد العالم عمق الضربة التي جسدتْ جرْأتنا وقوتنا، بحيث حتى الأمريكيون أنفسهم لم يجْرؤا بالرد عليها وهذا ما ساعد على انهيار الهيمنة الأمريكية، وجسد أن الغد المشرق سيكون من حصتنا، وأن الهيمنة الأميركية باتتْ على سفح الأفول والاضمحلال.

وأضاف إن ضرب قاعدة عين الأسد كان عملا أثبت قوة وقدرة ايران الاسلامية، حيث إنهم لم يجرؤوا على الرد، ما يثبت عجزهم أمام قدرتنا التي يجب أن نثق بها، ونفهم بان العدو أضعف بكثير مما نتصوره.

وفي اشارة الى إنتخابات البرلمان الحادي عشر الحالي قال جنتي، إن الشعب سجل حضورا واسعا ليؤكد استمرار ولائه للثورة وقيمها، لكنْ على النواب الجدد ان يفكروا بهموم الشعب، كما أننا على أعتاب انتخابات رئاسية، وعلينا انتخاب رئيس يتمتع بخبرة الإدارة والتدبير إلى جانب التقوى التي يجب ان يكون متحليا بها قبل كل شئ.

و انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس خبراء القيادة في الدورة الخامسة بطهران ياتي لمتابعة مستجدات الشأن الخارجي والداخلي بما في ذلك بحث القضايا الاجتماعية والقتصادية والسياسية.
مصدر : وكالات
رقم : 917742
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