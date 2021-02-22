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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 16:00

قتلى ومصابون من عناصر ‘‘قسد‘‘ بريفي الحسكة ودير الزور

قتلى ومصابون من عناصر ‘‘قسد‘‘ بريفي الحسكة ودير الزور
وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن استهداف سيارة تابعة لعناصر "قسد" بالأسلحة الرشاشة فجر اليوم على طريق عام الشدادي-الدشيشية بريف الحسكة الجنوبي أدى إلى مقتل مسلح من الجماعة وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أنه أعقب الهجوم تحليق مكثف للطيران الأمريكي الحربي والمسير.

وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت مصادر محلية إلى مقتل مسلحين اثنين من عناصر “قسد” بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهما في بلدة الباغوز.

وقتل 4 مسلحين من "قسد" وأصيب ستة آخرون أول أمس في هجمات على عدة حواجز تابعة لهم في قرى الدشيشة والحمرا وقوية وحويزية وكبيبة في ريف الحسكة الجنوبي وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

ومن جهة اخرى، خرج العشرات من سكان مدينة الرقة السورية، امس الاحد، بمظاهرة شعبية ضد تردي الوضع الأمني في المدينة وتواطؤ مسلحين موالين لجيش الاحتلال الأمريكي، بنشر جرائم القتل والخطف في مدينتهم.
رقم : 917754
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