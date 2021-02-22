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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 16:01

اعتقالات في الضفة تطال قياديين من حماس

اعتقالات في الضفة تطال قياديين من حماس
وافادت مصادر بمداهمة العدو مناطق مختلفة بالضفة واقتحام العديد من المنازل التي أخضعها قاطنيها للتحقيق قبل العبث بمحتويات منازلهم، فيما جرى اعتقال 20 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

في نابلس، اقتحمت قوات العدو حي المعاجين، واعتقلت المحاضر في جامعة النجاح الدكتور مصطفى الشنار، والصيدلاني عمر عبد الرحيم الحنبلي، بعد دهم وتفتيش منزليهما في مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات العدو حي رفيديا ومحيط مشفى رفيديا الحكومي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، فيما اقتحمت بلدة سالم، واعتقلت محمد طارق اشتية بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوة من جيش العدو قرية عراق بورين وبلدة عينابوس قضاء نابلس، وسيرت آلياتها في شوارع البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وإلى جنين فقد اقتحمت قوات العدو بلدة قباطية ومخيم جنين، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب في منازل المواطنين.

وأفاد المصدر أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة قباطية وهم: قصي صبحي صادق حنايشة ومثنى خالد محمد كميل، ومؤمن نصري أبو الرب.

كما اعتقلت قوات العدو أحمد محمد شقفه عقب اقتحام مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات العدو خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة وسط اندلاع مواجهات في المنطقتين، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت.

واعتقلت قوات العدو المواطنين طارق زياد عرفة، وائل خليل سالم، والشقيقين علي، وعثمان يوسف عرفة، من الدهيشة وتقي صالح مناصرة، من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وألقى شبان زجاجات حارقة صوب مستوطنة “مجدال عوز” المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما نفذ جنود العدو أعمال تمشيط في”الشارع الاستيطاني 60″ قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي أريحا، اقتحمت قوات العدو مخيمة عقبة جبر واعتقلت الأسير المحرر عمر أبو جنادة، فيما اقتحمت مخيم عين السلطان واعتقلت الشاب محمود محمد الكلوني.

واعتقلت قوات العدو الشاب جبريل أبو تركي، بعد دهم وتفتيش منزله في خربة قلقس والواقعة جنوبي مدينة الخليل.

وفي رام الله، أطلق جنود العدو قنابل إضاءة في أرجاء منطقة “خلة سوار” قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وفي القدس المحتلة، استهدف شبان قوات العدو على حاجز مخيم شعفاط بالزجاجات الحارقة، فيما أظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق برج عسكري في الحاجز.

واعتقلت قوات العدو عددا من الشبان في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، وهم الشاب وسام كنعان الخطيب من بلدة حزما بضواحي القدس المحتلة، والمواطن ماهر مطير والد الأسيرين رجب ومحمد من بلدة كفر عقب، والشابين إسلام إبراهيم وأمير إبراهيم من بلدة عناتا، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.



 

 



 
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