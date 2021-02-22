الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 19:20

الاحتلال يواصل هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين

الاحتلال يواصل هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين
وأفاد صاحب المحلين محمد طرشان أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت المحلين الذين تبلغ مساحتهما 60 مترا مربعا، دون إخطاره مسبقا بذلك، مشيرا إلى أنهما مشيدان منذ أكثر من 50 عاما.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في الثامن والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، الطابق الثاني من المحلات التجارية لطرشان، بحجة البناء دون ترخيص.

ويذكر أن الاحتلال صادر من صور باهر مساحة بالغة 9471 دونمًا، لصالح إقامة المستوطنات وبناء الشوارع الالتفافية، وهي محاصرة بثلاث مستوطنات "أرمون تسيف" شمالًا، و"هار حوما أو جبل أبو غنيم" جنوبًا، و"رامات راحيل" غربًا، وجدار الفصل العنصري شرقًا.

كما وتشهد البلدة أعمال بنى تحتية ضخمة تجري جنوب شرق القرية لمد "الشارع الأمريكي" تمهيداً لعزلها ومصادرة المزيد من أراضيها وخاصة في منطقة الجانب التي قامت البلدية بتوزيع عشرات أوامر الهدم فيها.

في المقابل يعيش أهالي صور باهر في ضائقة سكانية كبيرة، ويعانون كباقي سكان القدس من سياسات سلطات الاحتلال العنصرية التي تعرقل وتحد من حصول المقدسيين على رخص بناء.

ويشهد جنوب مدينة القدس المحتلة حركة استيطانية محمومة تمتد حتى منطقة "كفار عتصيون" لربط مستوطنات جنوب القدس بالمدينة والأغوار، إذ أقرت مؤخراً ما يسمى "اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية" على مخطط توسيع مستوطنة "هار جيلو" بـ 560 وحدة استيطانية جديدة.

وعلاوة على ذلك فقد شهدت المدينة المقدسة مؤخرا إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" بالقدس جنوباً.

وفي السياق، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الانشاء في بلدة تقوع، وعريشين زراعيين في بلدة الخضر جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرّح إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة الدير شمال بلدة تقوع، وأغلقتها أمام حركة المواطنين ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وأشار أبو مفرّح إلى أن آليات الاحتلال هدمت منزلاً قيد الإنشاء تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، وتعود ملكيته للمواطن مجاهد محمود سلمان.

يشار الى أن بلدة تقوع تواجه تصعيدا في الإجراءات العسكرية المتمثلة بإغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية والاقتحامات على مدار الساعة والاعتداءات المتكررة على المواطنين واعتقال عدد من الشبان والفتية.

وشهدت البلدة خلال الأسبوعين الأخيرين تصدي المواطنين لمحاولة المستوطنين اقتحام المنطقة الأثرية في البلدة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال.

وفي التاسع من فبراير الجاري أصيب أحد جنود الاحتلال بجروح إثر رشقه بالحجارة خلال مواجهات في البلدة حيث أصيب بشكل مباشر بحجر في قدمه تسبب له بنزيف.

وتتعرض بلدة تقوع لهجمات وتنكيل مستمر من الاحتلال والمستوطنين، حيث شق الاحتلال عام 1979 طريقا استيطانيا في أراضي المواطنين لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة ببعضها البعض.

وفي سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عريشين زراعيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح أن قوات الاحتلال هدمت عريشين في منطقتي "الدبدوب" و"الصوانة" جنوب البلدة يعودان للمواطنين محمود خليل غنيم، ومحمد مصطفى صبيح بحجة عدم الترخيص.

وأشار صلاح إلى ان الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة في هدم عرش وغرف ومنشآت زراعية في أراضي بلدة الخضر المستهدفة بالاستيطان.
مصدر : وكالات
رقم : 917779
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
22 شباط 2021
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
22 شباط 2021
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
زهراء احمد- اسلام تايمز
22 شباط 2021
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
22 شباط 2021
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون قائد الثورة الإسلامية
22 شباط 2021
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
الطاقة الذرية: أبرمنا اتفاقا مع إيران لتخفيف أثر تقليص تعاونها
22 شباط 2021
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
ظريف: لا ننوي الإنسحاب من الاتفاق النووي ونرفض تسريب المعلومات
21 شباط 2021
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
خفايا الدعم البريطاني للبنان.. الجرود واستهداف المقاومة
21 شباط 2021
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟
21 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق