السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة

ودعا السيد الخامنئي خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، الحكومة والبرلمان إلى تنفيذ قانون البرلمان لرفع العقوبات وضمان المصالح القومية بدقة، مشدداً على ضرورة حل الخلافات بينهما.



وأضاف السيد الخامنئي "سنلتزم بالاتفاق النووي إذا التزمت الدول الغربية ولن نتنازل فيما يخص الموضوع النووي".



ورد قائد الثورة الإسلامية في إيران على مزاعم رئيس الكيان الصهيوني بقول إنه سيمنع إيران من انتاج الأسلحة النووية، قائلاً "إذا قررت إيران امتلاك سلاح نووي فلا يمكن له ولا من هو أكبر منه أن يمنعها".



وأوضح "قتل المدنيين والأبرياء طريقة أميركية غربية وعلى هذا الأساس لا تفكر إيران بالسلاح النووي".



وتابع "عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وافقها آخرون. يوصيك القرآن بالتخلي عن الالتزام عندما يتخلى الطرف المقابل، لكن حكومتنا الموقرة لم تتخل عن الالتزامات وخفضت بعضًها تدريجيًا، والتي يمكن بالطبع أن تتراجع عنها طهران في حال عادوا إلى تنفيذ التزاماتهم".



وأكد السيد الخامنئي "لن تتراجع الجمهورية الإسلامية في الملف النووي كما في الملفات الأخرى، وستمضي قدماً بقوة في اتجاه ما هو مصلحة وحاجة البلاد اليوم وغداً".



وقال "الغرب يريد أن تكون إيران بحاجة إليهم في يوم تحتاج فيه إلى الطاقة النووية، ويريدون استخدام تلك الحاجة كوسيلة للفرض علينا وإكراهنا وابتزازنا".



وشدد قائد الثورة الإسلامية في إيران على أن "قضية الأسلحة النووية هي ذريعة، حتى أنهم يعارضون حصولنا على الأسلحة التقليدية لأنهم يريدون أخذ مكونات القوة من إيران".