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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 19:47

الصین تدعو أميركا مجددا للعودة الى الاتفاق النووي

الصین تدعو أميركا مجددا للعودة الى الاتفاق النووي
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: إن بكين تعتقد ان عودة اميركا الى الاتفاق يشكل الحل النهائي للطريق المغلق الذي بلغه الاتفاق حالياً.

وأكد ان اميركا وحلفائها ينبغي لهم العودة الى طاولة المفاوضات في أقصر وقت، داعياً جميع الاطراف الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والاحجام عن اتخاذ خطوات ربما تسفر عن تفاقم الاوضاع.

واشار الى الزيارة الاخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الى طهران، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين الجانبين.
مصدر : وكالات
رقم : 917786
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