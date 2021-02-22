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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 19:48

وزير الداخلية الليبي: محاولة اغتيالي عملية مخطط لها

وزير الداخلية الليبي: محاولة اغتيالي عملية مخطط لها
وقال باشاغا، في تصريحات له، إنه "نجا من محاولة اغتيال أطلق خلالها مسلحون النار على موكب سياراته في العاصمة طرابلس مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين".

وأضاف أن حراسه طاردوا السيارة التي انقلبت، قائلا: إنهم "اعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أعلنت أن باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال، ظهر أمس الأحد. وذكرت، في بيان لها، أن "سيارة مسلحة مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة".

وتعاملت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الموكب مع السيارة المذكورة وألقت القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، بحسب البيان.

لكن جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، نفى أن يكون باشاغا، تعرض لمحاولة اغتيال، في طرابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 917787
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