انتهاء عمليات الاغاثة في بلدة سي سخت الايرانية بعد وقوع الزلزال

وقال محمد حسن قوسیان مقدم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه عقب 10 دقائق على وقوع الزلزال بقوة 5،6 درجة على مقياس ريختر مساء الاربعاء الماضي بدأت عمليات الاغاثة والانقاذ حيث تم نقل خيام الاسكان المؤقتة الى المدينة من مركز محافظة كهكيلويه وبوير احمد ومحافظتين أخريين في البلاد.



واضاف: تم توزيع 1800 خيمة بين المتضررين في بلدة سي سخت والقرى المجاورة التي ضربها الزلزال في غضون أقل من 24 ساعة على وقوع الزلزال.



وتابع: كما تم توزيع نحو 2000 حزمة غذائية تضم المعلبات بين المتضررين بالزلزال لحد الآن وسيتم توزيع المزيد عند الحاجة.



ولفت الى تغطية 3331 عائلة متضررة بالزلزال بخدمات الانقاذ واسكانهم بشكل مؤقت في الخيام.



وأعرب عن ارتياحه لعدم وقوع خسائر في الارواح جراء الزلزال، منوهاً الى معالجة المصابين بشكل سريع في المراكز العلاجية كما ان عمليات الانقاذ قد انتهت فيما تنتهي اليوم عمليات الاسكان المؤقت للمتضررين.