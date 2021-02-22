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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 19:59

حماس تعلق على مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادييها

حماس تعلق على مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادييها
وعد شديد في تصريح صحفي تعقيبًا على اعتقال الاحتلال عددًا من المواطنين بينهم القياديان مصطفى الشنار وعمر الحنبلي الليلة الماضية، أن هذا الأمر يستوجب موقفًا وطنيًا وتدخلًا من الدول الضامنة لمسار الانتخابات.

وأكد على أن سطوة الاحتلال على الحياة السياسية الفلسطينية، وتعطيل الحياة التشريعية، تمثل قمة العنجهية في تحدي إرادة شعوب العالم التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مؤسساته وفق الإرادة الوطنية الخالصة.

ودعا برلمانات العالم إلى التضامن مع شعبنا والوقوف إلى جانب حقه في حياة سياسية خالية من تدخلات الاحتلال، مجددا الدعوة لجميع البرلمانات بمقاطعة الكيان الصهيوني، ووقف التعامل مع مؤسساته الراعية لإرهاب الدولة ضد شعبنا.

وشدد على ضرورة مواصلة السير في طريق الانتخابات نحو إعادة الوحدة، وترتيب البيت الفلسطيني وفق أجندة وطنية، تكون أولويتها إنهاء الاحتلال، وإقامة الوطن المستقل كامل السيادة.
مصدر : وكالات
رقم : 917793
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