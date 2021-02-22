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الاثنين 22 شباط 2021 ساعة 21:50

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 22-2-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 22-2-2021
وبحسب مصادر فقد واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، تقدمها الميداني على مشارف مدينة مأرب، حيث تمكنت من السيطرة على منطقة الراك الواقعة في الضفة الغربية لسد مأرب.

ووفقا لمصادر ميدانية، فقد احتدمت المواجهات في محيط "الطلعة الحمراء" احد المواقع الإستراتيجية المطلة على مدينة مأرب وصولا الى مناطق العطيف والكسارات والسحيل وهي مرتفعات وتباب تطل على مدينة مأرب من الجهة الغربية.

كما تشهد جبهة رغوان مواجهات عنيفة سيطرت خلالها القوات اليمنية على مرتفعات في النضود وواصلت تقدمها عبر الطريق الصحراوي رغم محاولات مستمية من مرتزقة العدوان لوقف هذا التقدم.

وقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية في المعارك العنيفة، من بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، بالإضافة الى العشرات من العناصر السلفية والتكفيرية التي قدمت من المحافظات الجنوبية.

وفي محاولة منه لوقف تقدم القوات اليمنية المشتركة شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية على مناطق صرواح ومدغل، الا أن التقدم ما زال متواصلا باتجاه المدينة.

وتقول مصادر عسكرية يمنية ان قوات الجيش واللجان استكملت تطويق محافظة مأرب من جميع جهاتها.. فالمرتزقة منيوا خلال تلك المعارك بخسائر فادحة واصبحوا مخنوقين داخل مركز المحافظة، وعمدوا الى الاحتماء بمخيمات النازحين.

وتشهد محافظة مأرب انقلابا حقيقيا على السعودية بعد فشل الرياض في سياسة استمالة القبائل بعد 6 سنوات من سيطرة المليشيات التابعة لها.

وبينما الضغط العسكري على اشده ضد المرتزقة، تعمل صنعاء ضمن قنوات اخرى على ابرام تفاهمات مع عدة قبائل كجدعان التي تمتد سيطرتها على مديريات مجزر ومدغل ورغوان غرب المدينة، واخرى مع قبيلة بني عبد التي تسيطر على مديرية العبدية جنوبي المحافظة، وقد جنبت تلك التفاهمات مناطق واسعة من تلك المديريات القتال.

ويؤكد خبراء عسكريون ان التداعي الأمريكي الكبير تجاه التحولات التي تحصل في معركة مأرب تحديداً ليس له تفسير سوى أنه يؤكـد أهمية هذه المعركة الاستراتيجية، ومفصلية أبعادها ونتائجها التي ستغير قواعد الحرب والعدوان على اليمن بالكامل، حيث ان تلك المعارك تدور في أهم المحافظات اليمنية الغنية بالنفط والغاز.






 
رقم : 917804
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