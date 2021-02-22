سجون بن سلمان تكتض بالأبرياء المسنين

منظمة "معا من أجل العدالة" وهي منظمة حقوقية استهجنت اعتقال سلطات الرياض مؤخرا الداعية عائشة المهاجري من منزلها وأربع داعيات أخريات، وطالبت بالكشف عن مصيرهن والإفراج الفوري عنهن نظرا لعدم وجود أي أسباب لاعتقالهن.



كما انتقدت وكالة أنباء القرآن الدولية، اعتقال سلطات الرياض الداعية المهاجري، وأشارت إلى أن المهاجري محتجزة في سجن ذهبان قرب مدينة جدة، مطالبة بالافراج عنها، وقالت ان هناك المئات من العلماء ونشطاء المجتمع المدني خلف القضبان.



المنظمة الحقوقية أشارت الى ملف عتقال أبرز رجال الدين وقالت ان هؤلاء اعتقلوا لمجرد تعليقهم على الشؤون الجارية أو سياسة الحكومة التي يطبقها ولي العهد محمد بن سلمان وفق ارادته.



وفيما اشارت الى المعتقلين، الشيخ عوض القرني وعلي العمري وسفر الحوالي وعمر المقبل وسلمان العودة، أكدت ان الكثير من هؤلاء يعرف بالإصلاحيين وبالتالي ينظر إليهم على أنهم تهديد من قبل الحاكم الفعلي بن سلمان.



وعدّت الوكالة حمل بن سلمان القمعية على العلماء المسلمين الذين لطالما كانوا صوتًا رئيسيا في السعودية جهودا لكبح نفوذهم، مشيرة إلى أنه حتى العلماء الأجانب لم يهربوا من القمع، في اشارة الى "أيميدولا وايلي" وهو من أقلية "الأويغور" المسلمة المضطهدة في الصين، الذي اعتقلته سلطات الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على طلب الحكومة الصينية. بعد أن تم احتجازه بالفعل في الصين منذ سنوات قبل هروبه إلى تركيا.



وسبق أن دونت منصة حقوقية قائمة بأسماء معتقلات الرأي في سجون الرياض على رأسهن: حليمة الحويطي وفاطمة آل نصيف ونسيمة السادة ووزانة الشهري، بالاضافة إلى إسراء الغمغام وعايدة الغامدي وبسمة آل سعود ونعيمة المطرود ومياء الزهراني.



كما يعتقل النظام السعودي آمنة الجعيد وسهود الشريف وسماح النفيعي وخديجة الحربي وأماني الزين دلال الخليل وسمر بدوي ومها الرفيدي.



وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر إضافة إلى فتيات صغار في السجن.



ومن بين المعتقلات المسنة عايدة الغامدي المعتقلة من ابن سلمان بهدف ابتزاز نجلها.