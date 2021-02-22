الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تنعى المناضل أنيس النقاش

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في بيان.. عبر مسيرته الجهادية شكل المفكر العربي المقاوم أنيس النقاش حالة مميزة من حيث الفاعلية والتأثير في تشكيل الرأي العام لكل من هو منفتح على الحوار ولغة العقل وذلك من خلال خطابه السياسي المعرفي والتعبوي النابع من أصالة الموقف وثوابت ومبادئ حقوق أمتنا العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية .



وجاء في البيان..الشهيد بإذنه تعالى أنيس النقاش هو النموذج الساطع للمثقف العربي الإسلامي المقاوم الذي خاض معركة الحرية في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني باقتدار وصل الى عقول وقلوب الناس لأنه لم يناور أو يداور في الدفاع عن الحقيقة وقول كلمته والتعبير عن موقفه بكل شجاعة .



واكد البيان أنه برحيل المفكر المقاوم أنيس النقاش خسرت فلسطين والأمة علماً ورمزاً من رموز الثقافة والسياسة.