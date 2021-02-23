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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 09:03

وزير الداخلية الإيراني يصل إلى طاجيكستان

وزير الداخلية الإيراني يصل إلى طاجيكستان
وكان في استقبال رحماني فضلي والوفد المرافق له في مطار دوشنبة الدولي، وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دوشنبة.

ومن المقرر ان يجري وزير الداخلية الايراني خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الطاجيك، تتناول تنمية التعاون الثنائي ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن الفقرات الاخرى لزيارة وزير الداخلية الايراني الى طاجيكستان؛ عقد اجتماع تخصصي بين ممثلي وزارتي الداخلية لدى البلدين، وكذلك القيام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة في طاجيكستان.

ويرافق رحماني فضلي في زيارته الى طاجيكستان، محافظ خراسان الرضوية محمد صادق معتمديان، ومساعد وزير الداخلية في تنسيق الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية بابك دين برست، ورئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية بوزارة الداخلية رحيم ساكي.
مصدر : وكالات
رقم : 917871
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