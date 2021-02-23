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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 10:03
اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي و‘‘داعش‘‘ في الطارمية
وقال المصدر أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش العراقي وعناصر داعش في الطارمية شمال بغداد".
وأضاف، أن "الاشتباكات مستمرة وأسفرت عن إصابة اثنين من الجيش".
مصدر :
وكالات
رقم :
917878
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