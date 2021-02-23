ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن

وقال ظريف في كلمة ألقاها بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس"، في طهران، "السعودية تبدو اليوم محصنة من القرارات الأممية في قتلها الأطفال في اليمن"، مشيراً إلى أن "إيران سوف تستخدم الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة لا سيما في ما يخص اغتيالها القائد الشهيد قاسم سليماني".



وأضاف إن "هجوم نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية الفتية كان انتهاكا لجيمع القوانين الدولية، والعراق تعمد استهداف الأماكن المدنية إبان الحرب المفروضة"، منوهاً أن "نظام صدام حسين هو الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي".



وتساءل ظريف "ماذا فعل المجتمع الدولي إزاء جرائم نظام صدام حسين في حربه ضد إيران؟"، لافتاً إلى أن "الدول الغربية كانت قد أعطت السلاح لا سيما الكيميائي منه للعراق خلال فترة الحرب المفروضة على إيران".



وتابع وزير الخارجية الإيراني إن "لجان تقصي الحقائق التي زارت إيران والعراق توصلت إلى نتيجة بأن بغداد هي التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي".



