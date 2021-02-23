إيران: لا اجتماع مع أمريكا لأنها ليست عضواً في الاتفاق النووي

ودافع ظريف في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية في طهران، عن اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواصلة عمليات التفتيش بعد دخول وقف العمل اليوم بـ "البروتوكول الاضافي" حيز التنفيذ.



وقال ظريف إن "ما اتفق عليه مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الوكالة الدولية كان ناجحاً، وليس هناك شيء مريب في هذا الاتفاق".



وأضاف "لو رأى أصدقاء البرلمان قرار مجلس الأمن القومي، لما حدث هذا السلوك غير الضروري في البرلمان؛ وإذا قرأوا الملحق، فلا يوجد شيء مريب".



وبدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وفق لقانون شرعه البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف الضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.



وشن البرلمان الإيراني هجوماً لاذعاً أمس على حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب ما أسموه بـ"انتهاكها لقانون رفع العقوبات"، فيما صوتوا على رفع شكوى ضد الحكومة أمام القضاء الإيراني.



وطالب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الليلة الماضية البرلمان والحكومة بالعمل على تسوية خلافاتهما تجاه الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبة حكومة روحاني بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وصفه بـ"الجيد".



وبناءً على توجيهات السيد الخامنئي، حث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لجنتي الأمن القومي والخارجية من جهة والطاقة من جهة من أخرى على التواصل مع الحكومة لحل الخلاف بينها والبرلمان حول تطبيق قانون رفع العقوبات.



كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانًا حول تنفيذ قانون البرلمان، مبدية ترحيبها بتوجيهات خامنئي بإيجاد وحدة في مسار رفع العقوبات.



وقالت الحكومة إنها "تعرب عن أسفها الشديد حيال تصريحات بعض النواب والقرار غير المنطقي والمتعارض مع الأمن القومي اليوم للبرلمان ضد الإجراءات المحسوبة لإيران في إدارة الملف النووي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي بهدف تنفيذ قانون البرلمان".





