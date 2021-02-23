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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 12:17

تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب

تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب
وتأتي هذه التعزيزات بعد تصعيد شهدته هذه الجبهة مؤخراً من قبل المجموعات المسلحة ما استدعى تعزيزمناطق إنتشار الجيش العربي السوري من خلال تعزيز مواقعه ودعم تسليح قواته تحسباً لأي طارىء قد تشهده الجبهة.

وقال العضو المراقب بغرفة عمليات حلب الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا: “حقيقة مايجري في الشمال السوري وخاصة في جبهات القتال، التي تحيط بالقطاع الجنوبي من مدينة الباب شهدت خلال الفترة الأخيرة تعزيزات ليست بكميات ضخمة، وإنما تعزيز القوات المقاتلة من شتى التشكيلات في عدد من مرابض المدفيعية والدبابات وإدخال منظومات “م د”، حتى الآن مايجري اعتقد أنه تعزيز للجبهات وليس لبدء عملية عسكرية “.

وتابع الجفا: “ما يخشى منه أن يكون هناك قرار تركي بإمكانية الهجوم على مناطق تتواجد فيها مايسمى “قوات تحرير عفرين” في منطقة تل رفعت، والتي تطالب تركيا بها بشكل دائم، وبما يقال إنه ميلشيات كردية في هذه المنطقة وأقصد هنا “مرعناز ومنغ وتل رفعت ودير جمّيل وكفر ناصح” على هذا الشريط المحاذي لتواجد قوات الجيش السوري”.
مصدر : وكالات
رقم : 917906
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