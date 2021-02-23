قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة

وأوضح الجنرال قاآني في كلمة له بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية في طهران، "الشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة".



وأضاف "المتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان التزموا الصمت حيال اغتيال أمريكا القائد الشهيد قاسم سليماني ولم يقوموا بإدانة الجريمة"، مبيناً "لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية التي حولت جميع التهديدات إلى فرص".



وأشار الجنرال قاآني "يتحدث اليوم القاصي والداني بالثورة الإسلامية لأنها تتمتع بالحرية"، منوهاً إن "أبناء المقاومة في إيران وسعوا حدودها بعد الحرب المفروضة ونقلوها إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية ليرفرف علم المقاومة في مناطق أخرى".



