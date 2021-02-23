اللواء باقري: اغتيال اللواء سليماني جريمة واضحة وإرهاب دولة

وشدد اللواء باقري على ضرورة محاسبة السعودية والإمارات وقطر والأردن والكويت والبحرين على مساعدتها الاستخباراتية للولايات المتحدة في اغتيال سليماني.



وأضاف "لم يصب القائد اللواء قاسم سليماني برصاصة بل تم اغتياله بصاروخ أثناء زيارة رسمية للعراق"، مبيناً إنه "في جميع قرارات الأمم المتحدة، لم يتم وصف صدام حسين مطلقًا على أنه معتد، وفقط عندما نجح المقاتلون الإيرانيون في الجبهة تحدثوا عن وقف إطلاق النار".



وتابع "الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول الخليج وما مجموعه 34 دولة دعمت صدام وزودته بالمعدات والأسلحة العسكرية".



