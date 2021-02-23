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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 13:12

الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية

الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة ،اليوم الثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي تقريرا عن محادثاته الاخيرة والتوافقات الحاصلة مع مندوبي دول كوريا الجنوبية واليابان والعراق وعمان حول كيفية الاستفادة من ارصدة البنك المركزي في هذه الدول.

واشار الرئيس روحاني الى تقرير محافظ البنك المركزي قائلا: اننا نشهد الان ثمة مؤشرات باعثة على الامل لفشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة وعدم جدوى الحظر وان المقاومة القصوى للشعب الايراني قد اعطت ثمارها.

واضاف: ان من ضمن هذه الثمار الافراج عن ارصدة ايران من العملة الصعبة المجمدة بلا حق وبصورة غير قانونية، مما يوفر بلا شك انفراجات في اجواء البلاد الاقتصادية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورات الادارة في فترة ما بعد الحرب الاقتصادية وقال: ان الانسجام ووحدة الكلمة يعدان اولوية اولى لفترة احياء وتركيز جميع الطاقات والاجراءات في مسار معالجة اضرار فترة الحرب.

واكد اي نوع من التوتير والتشاحن واي خطوة تمس الاستقرار والهدوء الاقتصادي انما تعد خيانة تستهدف معيشة المواطنين واقتصاد البلاد.

وفي الاجتماع قدم وزير الصناعة والمناجم والتجارة تقريرا عن الاجراءات المتخذة في اطار تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية مع الاتحاد الاوراسي وحجم المعاملات والمبادلات التجارية مع الدول الاعضاء في الاتحاد وبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد.

ووفقا لهذا التقرير فقد ارتفعت صادرات ايران الى منطقة اوراسيا اثر تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بنسبة 30 بالمائة.
مصدر : وكالات
رقم : 917912
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