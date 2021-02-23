ظريف: اوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بدءا من صباح اليوم

واضاف ظريف ،على هامش المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الشورى الاسلامي حول وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي: "اعلمنا في 15 فبراير الوكالة الدولة للطاقة الذرية ان قانون الاجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الاسلامي سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأ صباح اليوم الثلاثاء تنفيذه".



وحول زيارة غروسي الى طهران قال ظريف: "جاء غروسي الى طهران لتنظيم تنفيذ القانون وفي هذا المجال اتفقنا على ان نحتفظ باشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو اسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات" .



واكد ظريف ان تنفيذ معاهدة الضمانات هي تعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وان قرار مجلس الشورى الاخير لايسمح بالتعاون خارج نطاق معاهدة الضمانات وهذا يعني اننا مستمرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.