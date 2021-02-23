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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 14:02

غوتيريش يطالب بالوقف الفوري للقمع في ميانمار

غوتيريش يطالب بالوقف الفوري للقمع في ميانمار
جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريش ،أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، انتقد خلالها أعمال العنف ضد المتظاهرين في ميانمار، حسبما نقلت صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية.

وقال غوتيريش: "أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فورا، نحن نرى تقويضا للديمقراطية، واستخداما للقوة الوحشية، والاعتقالات التعسفية، والقمع بكل مظاهرة".

كما أدان غوتيريش الانتهاكات الممارسة ضد المجتمع المدني والأقليات، لافتا أنّ ما يسمى بحملة "التطهير العرقي ضد أقلية الروهنغيا تجري دون مساءلة".

وفي السياق، دعا غوتيريش جيش ميانمار إلى إطلاق سراح السجناء، ووضع حد للعنف، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة.

وتشهد ميانمار احتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع شباط الجاري.

وحتى ،صباح أمس الإثنين، وقع قتيلان و 10 جرحى برصاص الأمن.

وكان قادة الجيش قد نفذوا انقلابا عسكريا في مطلع شباط الجاري تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
مصدر : وكالات
رقم : 917923
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