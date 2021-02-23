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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 14:32

إيران.. 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 8 الاف 330 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و590 الفا و605 شخصا.

واوضحت سادات لاري ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 358 الفا و 541 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 91 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 663شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية ان 10ملايين و559 الفا و 96 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 917928
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