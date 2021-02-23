زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

اسلام تايمز (فلسطين) - استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ،صباح اليوم الثلاثاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.