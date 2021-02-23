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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 15:26
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
وتتعمّد زوارق بحرية الاحتلال يومياً مهاجمة الصيّادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.
مصدر :
وكالات
رقم :
917936
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