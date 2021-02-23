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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 15:37

مسؤول يمني: ‘‘القاعدة‘‘ و‘‘داعش‘‘ اتخذت من مأرب قاعدة لها

مسؤول يمني: ‘‘القاعدة‘‘ و‘‘داعش‘‘ اتخذت من مأرب قاعدة لها
واستغرب أحمد حامد في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال إعلان نتائج المسح الثاني لجودة الخدمات الطبية اليوم بصنعاء، الضجيج على ما تبقى من مأرب والذي لم نره في أي منطقة أخرى او على العاصمة صنعاء حين هددها من تتباكون عليهم اليوم من الإصلاح والقاعدة وداعش.

وأوضح أن المستشفى والدواء هو خدمة إنسانية قبل أن يكون تجارة وإذا خرج عن هذه القاعدة فهناك مشكلة تستدعي الرقابة والعقاب.. مشدداً على عدم السماح باستمرار استغلال مستوردي الدواء للمواطن تحت ظرف العدوان والحصار.

وأكد مدير عام مكتب الرئاسة أن الجهات المختصة ستقوم مع وزارة الصحة بسحب تصاريح أي مستورد يقوم باستيراد دواء غير مطابق للمعايير واستغلال الدواء للثراء غير المشروع.

وأضاف أن أي منشأه صحية تفشل في إعادة تأهيل نفسها خلال فترة محددة فالدولة لن تسمح بأن تبقى مصدر خطر على الناس، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بوضع تسعيرة طبية موحدة ترفع عن كاهل المواطن بعض العناء والاستغلال، ورئاسة الجمهورية تقدر خطوات وزارة الصحة في هذا السياق.
مصدر : وكالات
رقم : 917939
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