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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 16:19

الخزعلي يؤكد انه يمتلك معلومات بشأن استهداف الخضراء

الخزعلي يؤكد انه يمتلك معلومات بشأن استهداف الخضراء
وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر إن "استمرار استهداف المنطقة الخضراء رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبهذه الكبيفية التي يحدث فيها في كل مرة سقوط صواريخ على المناطق السمنية دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لنا فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، ليلة أمس الاثنين، لاستهدافٍ صاروخي، من دون وقوع إصابات، وجاء في بيانٍ لخلية الإعلام الأمني أنه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية"،

وبحسب البيان فقد كان "انطلاق الصواريخ، من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

وكان هجوم أمس الإثنين، هو الثالث من نوعه خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.
مصدر : وكالات
رقم : 917946
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