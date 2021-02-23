وزير الصحة اليمني يستهجن تجاهل الوضع الإنساني في اليمن

وقال الدكتور "طه المتوكل" خلال لقاء موسع لإعلان نتائج المسح الثاني لجودة خدمات المنشئات الطبية: نستهجن القلق الأممي بعناوين إنسانية حول منطقة في مأرب وهي تتجاهل على مدى 6 سنوات الوضع الإنساني في اليمن ككل.



ودعا الأمم المتحدة إلى أن تتحرك وتقوم بواجبها لإدخال المشتقات النفطية إلى اليمن بدل ذرف دموع التماسيح نفاقا.. قائلاً “نبلغ الأمم المتحدة وهي تعرف ان القطاع الطبي يوشك على التوقف نتيجة احتجاز تحالف العدوان سفن النفط”.



إلى ذلك أوضح الوزير المتوكل أنه جرى تقييم 176 مستشفى، و184 مستوصفا، و676 مركزا طبيا مملوكة للقطاع الخاص في العاصمة صنعاء والمحافظات.. مبيناً أن 32 مستشفى خاص و202 مركز طبي خاص ستخضع لمساعدة وزارة الصحة على إعادة بناء نفسها خلال شهرين أو الإغلاق..



وأكد وزير الصحة سعي الوزارة إلى توفير خدمات طبية تليق بالشعب اليمني الكريم والصامد من خلال عمليات التقييم المتواصلة.